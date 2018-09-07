В России одобрили введение пошлины за выдачу "прав" на управление поездом

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении государственной пошлины в 1,3 тысячи рублей за выдачу свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом и приняло решение внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

"Законопроектом предлагается установить госпошлину за выдачу Ространснадзором свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям", — говорится в сообщении.

"В целях определения размера государственной пошлины за совершение соответствующих юридически значимых действий законопроектом предлагается дополнить статью 333 Налогового кодекса новым подпунктом, устанавливающим размер государственной пошлины за выдачу свидетельства на право управления тяговым подвижным составом, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Предусматривается, что размер госпошлины составит 1,3 тысячи рублей", — поясняется в сообщении на сайте правительства.

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333 Налогового кодекса РФ в части установления государственной пошлины за выдачу свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям" был внесен Минтрансом России.

Поясняется, что Ространснадзор наделяется полномочиями выдачи свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям.