В Башкирии юристы проверят ТЦ на доступность после инцидента с больным ДЦП

УФА, 7 сен – РИА Новости. Юристы-общественники проверят торговый центр в башкирском Ишимбае на доступность для инвалидов после того, как посетителю с ДЦП запретили входить в развлекательный комплекс, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Рим Каюмов.

Ранее прокуратура региона начала проверку по сообщению в СМИ о том, что администрация торгового центра в Ишимбае запретила входить в комплекс 31-летнему инвалиду с диагнозом ДЦП из-за того, что он "пугает" людей.

"Организовали проверку по данному инциденту совместно с надзорным ведомством. Будет дана юридическая оценка действиям администрации торгового центра, кроме того, проверим, насколько доступен развлекательный центр для инвалидов, есть ли пандусы, кнопка вызова", — сказал омбудсмен.

Он отметил, что несколько лет в республике успешно работает программа "Доступная среда", направленная на обеспечение удобств инвалидов. "Это вопиющий случай, чтобы запретить инвалиду входить в общественное место. Мы восстановим права молодого человека", — добавил Каюмов.