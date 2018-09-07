В Татарстане создадут программу капремонта детских оздоровительных лагерей

КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил региональному министерству по делам молодежи сформировать комплексную республиканскую программу капитального ремонта детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), сообщает пресс-служба главы республики.

"Рустам Минниханов отметил, что ежегодно в рамках действующей программы капремонта проводится модернизация материально-технической базы учреждений детского отдыха в разных муниципалитетах республики. Однако текущий формат реализации программы не позволяет обеспечить комплексное обновление ДОЛ: выделяемых денег хватает лишь на отдельные виды работ", — говорится в сообщении.

Президент Татарстана поручил министерству по делам молодежи совместно с минстроем республики разработать комплексную программу капремонта, рассчитанную на три-четыре года. Каждый из лагерей в рамках программы ожидает комплексная реновация, отвечающая всем современным требованиям.

По мнению Минниханова, такой подход позволит сделать каждый лагерь более комфортным и экономически эффективным. Кроме того, за счет новой программы планируют увеличить емкость лагерей, благодаря чему увеличится и ежегодный охват детей летним отдыхом. Концепция новой программы капремонта была предложена президенту Татарстана министром по делам молодежи республики Дамиром Фаттаховым в ходе осмотра детских загородных лагерей в июле этого года.

Сейчас в Татарстане функционируют 143 загородных стационарных лагеря, в том числе 76 государственных и 67 лагерей предприятий и организаций. В рамках республиканской программы отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2018 году в лагерях разных форм отдыха побывали около 218,7 тысячи детей.

Другие новости региона читайте здесь >>