Власти Тверской области намерены сохранить соцподдержку пенсионерам

ТВЕРЬ, 7 сен — РИА Новости. Правительство Тверской области внесло в Законодательное Собрание законопроект о сохранении региональных мер социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, сообщил РИА новости представитель пресс-службы областного кабмина.

По его словам, законопроект разработала рабочая группа, в которую вошли представители регионального правительства, а также члены фракции "Единая Россия" в областном Заксобрании.

"Мы вносим данный законопроект в Законодательное Собрание и рассчитываем на его оперативное рассмотрение депутатами", — сказал губернатор Игорь Руденя на встрече со спикером Законодательного Собрания области Сергеем Голубевым и руководителем фракции "Единая Россия" областного парламента Виктором Константиновым.

Как отметили в пресс-службе, принятие закона позволит сохранить региональные меры социальной поддержки порядка 15 тысячам жителей Верхневолжья.

"Уверен, что законопроект поддержат не только депутаты фракции "Единая Россия", но и большинство парламентариев", — отметил председатель Заксобрания.

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