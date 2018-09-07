Руденя — в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО за август

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя по итогам августа занял третье место в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа за август. Глава Тверской области третий месяц подряд находится в "тройке" лидеров, сообщается на сайте компании "Медиалогия".

Среди ведущих информационных поводов составители рейтинга отметили обсуждение Рудени с врио главы республики Дагестан Владимиром Васильевым на встрече в Твери возможностей расширения сотрудничества между регионами в сфере промышленности, АПК и культуры.

"Также СМИ сообщали, что полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод, приняли участие в дискуссионной площадке "СМИ как инструмент развития территорий" на фестивале телерадиокомпаний ЦФО", — отмечает "Медиалогия".

Рейтинг основан на показателе медиаиндекса, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Другие новости региона читайте здесь >>