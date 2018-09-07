В Чечне уволили начальника медслужбы СИЗО после жалоб осужденного

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Начальник медицинской службы одного из СИЗО Чечни освобожден от занимаемой должности после жалоб осужденного на медобслуживание, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

По данным, размещенным на сайте, Москалькова получила сообщение о нарушении прав на медобслуживание одного из обвиняемых, содержащихся в СИЗО Чечни, в результате чего гражданину потребовалась немедленная операция.

"Уполномоченный незамедлительно обратилась к начальнику УФСИН России по Чеченской Республике с просьбой провести проверку", — говорится в сообщении.

Как сообщается, было установлено, что во время содержания в следственном изоляторе обвиняемый неоднократно обращался к сотрудникам медицинской службы учреждения с жалобами на боли в области живота, но помощь ему не оказали.

В результате обращения омбудсмена, гражданин был госпитализирован и получил необходимое лечение. Сейчас его состояние удовлетворительное.

"Начальник медицинской службы учреждения освобожден от занимаемой должности", — добавляется в сообщении.