Власти Симферополя объяснили причину появления пены в реке Салгир

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Появление белой пены в реке Салгир, проходящей через столицу Крыма, не связано с химическими выбросами на севере полуострова, заявил РИА Новости начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб.

Пену можно было наблюдать местами в реке после ливня, который прошел в Симферополе в четверг.

"Это связано с тем, что по улицам смыло суглинок (почва, содержащая глину и песок – ред.), и в связи с большим потоком воды она начинает пениться. Такое явление не связано ни с какими выбросами или химией, или выпадением каких-то специфических осадков в Симферополе", — сказал Голуб.

В свою очередь начальник гидрохимической лаборатории крымского гидрометцентра Татьяна Пилипенко рассказала РИА Новости, что взятые пробы не выявили никаких отклонений.

"Мы сделали pH (значение кислотности) осадков по нашей метеостанции в Симферополе. Никаких отклонений в сторону кислотности или щелочных дождей нет", — сказала Пилипенко.

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