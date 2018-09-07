Власти считают законным увольнение директора школы в Верхнем Уфалее

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Увольнение директора школы №1 города Верхний Уфалей в Челябинской области является законным, никаких нарушений нет и дальнейшая проверка обстоятельств увольнения не требуется, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Прокуратура Верхнего Уфалея проводит проверку по обстоятельствам увольнения директора школы №1 Натальи Матвеевой. Как пояснила РИА Новости зампрокурора Верхнего Уфалея Ольга Самойлова, Матвеева обратилась в прокуратуру области с заявлением о нарушении трудовых прав, заявление было направлено в прокуратуру города для проверки. В управлении образования Верхнего Уфалея РИА Новости сообщили, что Матвеева была уволена с 31 июля по решению учредителя — управления образования города. В управлении не назвали причины увольнения директора.

Как сообщала пресс-служба зампреда фракции ЛДПР и главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, Матвеева отказалась участвовать в реализации инициативы местных чиновников, потребовавших от педагога "административно воздействовать" на должников за жилищно-коммунальные услуги. В полученном из городского управления образования многостраничном пофамильном списке она должна была найти неплательщиков из числа своих коллег, а также родителей учеников и провести с ними соответствующую "беседу".

"Речь идет о трудовом конфликте, в ходе которого работодатель воспользовался своим абсолютно законным правом уволить руководителя учебного заведения решением уполномоченного органа. С точки зрения законодательства никаких нарушений нет… Ситуация прозрачна и понятна, закон не нарушен, мы считаем, что в какой-нибудь дополнительной дальнейшей проверке нет необходимости", — сказал Федечкин.

Он добавил, что с морально-этической стороны, конечно, лучше разъяснить уполномоченному органу свою позицию, даже несмотря на то, что по закону он и не обязан указывать конкретные мотивы увольнения. Поэтому по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского министр образования региона Александр Кузнецов выступил в качестве модератора, провел встречу с участием заинтересованных сторон, выслушал аргументы, добавил собеседник агентства.

Касаемо собственной версии увольнения, высказанной директором в прессе, пресс-секретарь губернатора пояснил: "Не видим смысла относиться к ней как-то иначе, нежели как к красивой легенде, за скобками которой осталось много чего еще, включая неоднократные претензии прокуратуры непосредственно к работе директора".