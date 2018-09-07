На Дмитровском шоссе работы по обновлению асфальта завершат в сентябре

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Работы по обновлению асфальта на Дмитровском шоссе и Бутырской улице в Москве будут завершены до конца сентября, сообщает пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги".

"Комплекс городского хозяйства продолжает вести работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на крупнейших улицах города. До конца сентября обновленное дорожное полотно появится на Дмитровском шоссе и Бутырской улице", — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" на данный момент приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке Дмитровского шоссе от Красностуденческой улицы до улицы Руставели. Ранее здесь были произведены работы по замене бордюрного камня, фрезерованию асфальтобетонного покрытия и установке опорных плит на смотровых колодцах.

"Новый асфальт появится на проезжей части общей площадью 60 тысяч квадратных метров и почти на 22 тысячах квадратных метров тротуаров. В ремонте задействовано около 80 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов. Над обновлением дорожного полотна трудится порядка 50 человек. Работы на проезжей части ведутся в ночное время, с частичным ограничением движения", — уточняет пресс-служба.

Также на Бутырской улице от ТТК до Дмитровского шоссе 60 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" и более 90 единиц специальной дорожно-ремонтной техники и самосвалов ведут работы по ремонту асфальта на проезжей части площадью 76 тысяч квадратных метров и на 28 тысячах квадратных метров тротуара. Действует частичное ограничение движения, отмечает пресс-служба.