Челябинский губернатор распорядился повысить зарплаты пожарным

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Глава Челябинской области Борис Дубровский распорядился повысить с 2019 года заработную плату работникам противопожарной службы региона, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

Дубровский открыл в поселке Красногорский Еманжелинского района новое депо противопожарной службы и пообщался с сотрудниками пожарной части. Сотрудники обратили внимание главы региона на то, что у них заработная плата значительно ниже, чем у сотрудников федеральной противопожарной службы.

"Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с заработной платой федеральных сотрудников, поэтому рассматривается вопрос о повышении заработной платы работников в 2019 году. Этот вопрос выносится на рассмотрение при принятии областного бюджета на будущий год", – цитирует пресс-служба слова губернатора.

Кроме того, огнеборцы рассказали главе региона, что большое количество пожарных автомобилей в подразделениях областной дружины устарели и выработали нормативный срок эксплуатации, и поинтересовались, будет ли обновление техники в региональной противопожарной службе.

По словам Дубровского, уже в течение этого месяца подразделения получат дополнительно три новых пожарных автомобиля, а в ближайшие 3 года из областного бюджета будут выделены средства на приобретение 30 новых пожарных автомобилей, в том числе 25 автоцистерн на шасси "Урал", одного аварийно-спасательного автомобиля и четырех пожарных автоцистерн-автолестниц.

Так, первый новый автомобиль уже поступил на вооружение областных огнеборцев. На торжественном открытии депо Дубровский вручил начальнику отряда ключи от нового автомобиля – автоцистерны объемом 6 тонн и с автолестницей с высотой подъема 18 метров, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, на строительство нового пожарного депо решением губернатора было выделено 17,5 миллиона рублей из бюджета региона.

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