Силуанов рассчитывает, что механизм ИПК заработает с 2020 года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что механизм индивидуального пенсионного капитала заработает с 2020 года.
"Эти деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику. То есть мы убиваем двух зайцев сразу. Полагаем, что нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве, и полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить уже в действие этот механизм индивидуального пенсионного капитала", — заявил он.
По словам Силуанова, на общественное обсуждение механизм ИПК будет вынесен осенью. "Мы обсудим в правительстве для того, чтобы потом вынести это на широкую дискуссию. Мы буквально осенью в текущем году вынесем его для обсуждения и проведем экспертную дискуссию", — добавил первый вице-премьер — министр финансов.
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат – срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).
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