Силуанов рассчитывает, что механизм ИПК заработает с 2020 года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что механизм индивидуального пенсионного капитала заработает с 2020 года.

"Пенсии государством будут повышаться, но при выходе на пенсию все равно теряешь уровень дохода, безусловно. Так вот, чтобы эта потеря была в минимальной степени заметна для гражданина, мы должны обеспечить такую возможность, чтобы когда человек работает, он мог иметь возможность откладывать деньги на период, когда он выйдет на пенсию. Эти деньги должны быть сохранны, 100% обеспечена сохранность, чтобы не получилось, что пенсионный фонд закроется, и делается система аналогичная системе страхования вкладов… и государство это гарантирует", — сказал Силуанов, выступая на Мосфинфоруме.

"Эти деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику. То есть мы убиваем двух зайцев сразу. Полагаем, что нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве, и полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить уже в действие этот механизм индивидуального пенсионного капитала", — заявил он.

По словам Силуанова, на общественное обсуждение механизм ИПК будет вынесен осенью. "Мы обсудим в правительстве для того, чтобы потом вынести это на широкую дискуссию. Мы буквально осенью в текущем году вынесем его для обсуждения и проведем экспертную дискуссию", — добавил первый вице-премьер — министр финансов.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат – срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.