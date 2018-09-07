МЧС предупреждает о заморозках на юге Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Заморозки прогнозируются в конце недели в южных районах Хабаровского края, в связи с чем возможна частичная или полная гибель урожая, сообщает региональный главк МЧС России.

"По информации Дальневосточного УГМС, ночью с 9 на 10 сентября на территории Бикинского, Вяземского районов и района им. Лазо Хабаровского края на пониженных участках местности ожидаются заморозки до 2 градусов мороза. В связи с резким похолоданием, по данным отдела мониторинга и прогнозирования ЦУКС МЧС России по Хабаровскому краю, возможны частичная или полная гибель урожая сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перепады температур также могут привести к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ и энергетики. Из-за гололедицы повышается вероятность возникновения ДТП на трассах федерального и местного значения.

Сообщается, что спасатели рекомендуют владельцам сельхозугодий и частных подворий предпринять необходимые меры по сбору и сохранению урожая. Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

Они напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и воздержаться от применения экстренного торможения, а пешеходам соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог.