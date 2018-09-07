В Ростовской области выделят более 2,2 миллиардов рублей на благоустройство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен — РИА Новости. Более 2,2 миллиарда рублей будет направлено на благоустройство городов и районов Ростовской области в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил губернатор Василий Голубев во время областного семинара по благоустройству региона.

Федеральный проект стартовал в области в 2017 году. В первый год в регионе было благоустроено семь общественных и 111 дворовых пространств. На эти цели было направлено 1,2 миллиарда рублей. В текущем году преображение коснется 99 объектов – 29 общественных пространств и 70 дворов в 25 муниципальных образованиях, где живет 66% населения области. Объем финансирования превысит 1,6 миллиарда рублей.

По словам губернатора, в 2019 году масштабы программы значительно увеличатся как по финансированию, так и по количеству участников. "В следующем году на благоустройство донских городов и районов мы направим 2,2 миллиарда рублей. Число участников тоже может быть расширено — до 266", — сказал Голубев, уточнив, что в программе с проектами благоустройства смогут участвовать населенные пункты численностью от 1 тысячи человек.

В частности, из федерального бюджета на реализацию программы будет выделено 1,5 миллиарда рублей, более 700 миллионов — из областного, в том числе 500 миллионов рублей выделено дополнительно по решению губернатора. Причем 70% этих ассигнований будет направлено на благоустройство общественных территорий, а 30% — на приведение в порядок дворов.

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