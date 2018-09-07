Лавров примет участие в ВЭФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит ВЭФ, примет участие в мероприятиях в рамках форума, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, примет участие в ряде мероприятий в рамках этого форума", — заявила она.

Также Захарова не исключила участия министра и других высокопоставленных гостей ВЭФ в конференции молодых дипломатов стран АТР, которая пройдет 11-12 сентября во Владивостоке в рамках реализации инициативы "Форумы молодых дипломатов".

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.