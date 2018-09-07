Поезда Московского центрального кольца останавливаются не на всех станциях

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Поезда МЦК, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам не останавливаются на станциях "Шоссе Энтузиастов", "Соколиная гора", "Измайлово" и "Локомотив", сообщается в микроблоге Twitter Московского метрополитена.

"На МЦК поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции "Шоссе Энтузиастов", "Соколиная гора", "Измайлово" и "Локомотив" без посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении.

На #МЦК поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров. Железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 сентября 2018 г.

Железнодорожники прилагают все усилия для устранения проблем.