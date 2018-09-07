В Приморье свыше тысячи пострадавших от паводка семей получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Свыше 1 тысячи семей, пострадавшие от паводка в Приморье, получили денежную компенсацию из краевого бюджета, сообщает региональная администрация.
Кроме того, 43 семьи получили по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. В списках появились первые 15 семей, которые получат по 100 тысяч за полную утрату имущества.
Из-за тайфуна "Сулик" в Приморье действует режим повышенной готовности, в девяти районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.