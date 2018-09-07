В Приморье свыше тысячи пострадавших от паводка семей получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Свыше 1 тысячи семей, пострадавшие от паводка в Приморье, получили денежную компенсацию из краевого бюджета, сообщает региональная администрация.

"На выплаты жителям районов, в которых объявлена региональная ЧС, из краевого бюджета направлено 10,7 миллиона рублей. Почтальоны продолжают разносить материальную помощь. Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, 838 семей получили материальную помощь за потерянный урожай, 171 семья – за поврежденное наводнением жилье. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, 43 семьи получили по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. В списках появились первые 15 семей, которые получат по 100 тысяч за полную утрату имущества.

В районах продолжают работать комиссии по оценке ущерба гражданам.

Из-за тайфуна "Сулик" в Приморье действует режим повышенной готовности, в девяти районах края введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались отрезанными. В среду в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.