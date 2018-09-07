Картины художницы без рук выставят на благотворительном аукционе на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Картины художницы без рук, которая рисует ногами, выставят на благотворительном аукционе в защиту редких животных Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Ежегодный благотворительный аукцион будет открыт все три дня форума. Его цель – поддержка программ по сохранению биоразнообразия в России.

"В 2018 году среди лотов аукциона будут представлены работы художницы Олеси Матяш. В возрасте 12 лет Олеся в результате несчастного случая лишилась обеих рук. После трагедии она посвятила себя живописи и пишет свои картины ногами. Специально для Восточного экономического форума она написала две картины амурских тигров", — говорится в сообщении.

Аукцион в защиту редких животных Дальнего Востока проводится с 2015 года в рамках ВЭФ по инициативе президентского полпреда на Дальнем Востоке вице-премьера Юрия Трутнева. В 2017 году на нем собрали свыше 2 миллионов рублей. Самым популярным лотом стал тур с главой Минприроды России Сергеем Донским в один из заповедников России. Лот купил учредитель группы компаний "Север" Ильдар Неверов за 1 миллион рублей.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.