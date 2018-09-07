Аэростат "Россия" перелетит пролив Босфор Восточный в честь открытия ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Первый в истории воздухоплавания перелет через пролив Босфор Восточный с северной части острова Русский во Владивосток совершит тепловой аэростат "Россия" в честь открытия Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации города.

"Завтра, 8 сентября, в 6.00 (23.00 мск 7 сентября) в честь открытия IV Восточного экономического форума совершит первый в истории воздухоплавания перелет через пролив Босфор Восточный с северной части острова Русский во Владивосток тепловой аэростат "Россия". Сопровождать "Россию" будут еще два воздушных шара – "Культура" и "Океан", — говорится в сообщении.

В мае аэростат "Россия" впервые в мировой истории перелетел Керченский пролив. В составе экипажа тогда находился митрополит Феодосийский и Керченский Платон, который прямо в летящей корзине шара совершил обряд освящения вод Керченского пролива. В июле, в день 1030-летия крещения Руси, аэростат впервые в истории воздухоплавания перелетел через высочайшую вершину Европы Эльбрус, поднявшись на высоту 8 405 метров, что стало новым рекордом высоты для России.

Следующей после Приморья географической точкой для очередного уникального перелета выбрано озеро Байкал. Кульминацией проекта станет подъем в стратосферу другого теплового аэростата, который носит название "Россия №1". Этот шар еще изготавливается в Великобритании. Он станет самым большим в мире за всю историю воздухоплавания. А по высоте полета будет установлен новый мировой рекорд для тепловых аэростатов – выше 22 километров над уровнем моря.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.