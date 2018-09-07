В Московском зоопарке поселился краснокнижный капуцин плакса

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Седьмой капуцин плакса, чей вид занесен в Международную красную книгу, родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.
"В Московском зоопарке родился седьмой краснокнижный капуцин плакса. Детеныш появился на свет 29 августа. Сейчас он все время находится с матерью, тесно прижавшись к ней, а при малейшем намеке на опасность прячет мордочку в ее густой шерсти", — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь в столичном зоосаде живет одна из самых многочисленных семей капуцинов плакс, сформировавшихся в неволе: бабушка Смолли, родители — самка Нори и самец Матрос — и четыре их детеныша. Посмотреть на них можно в вольерах павильона "Дом обезьян".
Капуцины плаксы занесены в Международную красную книгу как уязвимый вид. Их численность в природе ежегодно продолжает сокращаться. Это связано, прежде всего, с вырубкой лесов — уничтожением естественной среды обитания вида. Еще один фактор, негативно влияющий на численность капуцинов, — это нелегальная торговля и браконьерство.
Животные очень подвижны и сообразительны. В Московском зоопарке они впервые появились в 2000 году. Специалистам в скором времени удалось создать им оптимальные условия для размножения. Капуцинам требуется температура не ниже 23 градусов, высокая влажность и много света.
У этих приматов особый рацион: они едят много спелых фруктов, белковую пищу (курятину, творог), овощи и насекомых. Помимо этого, капуцины получают специальные минеральные добавки и витамины, в частности витамин D3, при недостатке которого животное может сильно ослабнуть.