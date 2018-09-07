В Московском зоопарке поселился краснокнижный капуцин плакса

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Седьмой капуцин плакса, чей вид занесен в Международную красную книгу, родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.

Капуцины плаксы родом из тропических лесов Южной Америки к северу от Амазонки. Эти обезьяны получили свое название за издаваемые ими звуки, напоминающие плач ребенка.

"В Московском зоопарке родился седьмой краснокнижный капуцин плакса. Детеныш появился на свет 29 августа. Сейчас он все время находится с матерью, тесно прижавшись к ней, а при малейшем намеке на опасность прячет мордочку в ее густой шерсти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь в столичном зоосаде живет одна из самых многочисленных семей капуцинов плакс, сформировавшихся в неволе: бабушка Смолли, родители — самка Нори и самец Матрос — и четыре их детеныша. Посмотреть на них можно в вольерах павильона "Дом обезьян".

"Сейчас малыш весит около 150 граммов. Его пол пока нам неизвестен. Через пару недель зоологи планируют осмотреть малыша, чтобы убедиться, что он полностью здоров. Тогда же мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя", — приводятся в сообщении слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.

Капуцины плаксы занесены в Международную красную книгу как уязвимый вид. Их численность в природе ежегодно продолжает сокращаться. Это связано, прежде всего, с вырубкой лесов — уничтожением естественной среды обитания вида. Еще один фактор, негативно влияющий на численность капуцинов, — это нелегальная торговля и браконьерство.

Животные очень подвижны и сообразительны. В Московском зоопарке они впервые появились в 2000 году. Специалистам в скором времени удалось создать им оптимальные условия для размножения. Капуцинам требуется температура не ниже 23 градусов, высокая влажность и много света.

У этих приматов особый рацион: они едят много спелых фруктов, белковую пищу (курятину, творог), овощи и насекомых. Помимо этого, капуцины получают специальные минеральные добавки и витамины, в частности витамин D3, при недостатке которого животное может сильно ослабнуть.