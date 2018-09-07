МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Александр Чернышев. Торчащие железки, острые куски старой краски, сломанные крепления качелей выявили на детских площадках активисты во время рейдов по стране. Иногда доходит и вовсе до абсурда: надгробие на территории игровой зоны или забор с колючей проволокой по периметру — "для защиты от вандалов".

На детской площадке в Самаре обнаружили, мягко говоря, странный предмет. В группе во "Вконтакте" "Подслушано Самара" вечером 23 августа появились фотографии зоны отдыха для детей с памятником, очень напоминающим надгробный. Автор поста Валерия Шевелева поинтересовалась у подписчиков группы, в честь кого возведен "арт-объект".

Ответ не заставил себя ждать: в комментариях тут же объяснили, что это памятник главарю местной ОПГ Владимиру Беркуту — в апреле 1994 года его убили в перестрелке в том самом дворе. "Была еще беседка, но молодежь ее загадила. Детскую площадку потом здесь построили, а не наоборот. Я знаю, по дороге в школу каждый день это место проходила", — написала Евгения Хонина.

Другие читатели, не вдаваясь в исторические детали, вдоволь посмеялись над странной "достопримечательностью". "А братва туда до сих пор приходит?" — задался вопросом один. "Там похоронены надежды вашего района", — сострил другой.

Нашлись и защитники монумента. "Интересно, если бы это было памятное место смерти вашего близкого, родного, любимого или просто уважаемого человека, что бы вы говорили? Просили бы снести? Наверняка задавали бы другие вопросы. К примеру: какому идиоту пришла в голову мысль, что на этом месте должны играть дети?" — прокомментировала подписчица паблика.

© Фото : группа "Подслушано Самара" в социальной сети "ВКонтакте" Памятник на территории детской площадки © Фото : группа "Подслушано Самара" в социальной сети "ВКонтакте" Памятник на территории детской площадки

Ситуацию не обошел вниманием бывший депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. В твиттере 24 августа он рассказал, что лично приехал на место и убедился — памятник поставлен "бандиту Беркуту". И пообещал, что в считаные дни "его здесь не будет".

В следующем посте Хинштейн уточнил, что объект возведен незаконно: "Минимущество Самарской области уже подтвердило мне, что земля во дворе — областная. Никаких разрешений на установку памятника, разумеется, нет".

Однако сносить "мемориал" не понадобилось — он скоропостижно исчез. "Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника (27 августа. — Прим. ред.). Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Новой Садовой улице и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о "наследии 90-х", — информировал Хинштейн в микроблоге 25 августа, сопроводив публикацию фотографией площадки уже без надгробия.

В администрации Самары РИА Новости сообщили, что "слышали о сносе" обелиска, однако кто это сделал, им неизвестно.

"Теперь будет парковка"

В поселке Краснообск Новосибирской области местные жители недовольны тем, что с детской площадки убрали качели. Особенно их удивило, что вскоре эти качели стояли уже в другом районе.

"Утром 20 августа я проснулся и услышал на улице шум техники. Посмотрев в окно, увидел, что во дворе рабочие демонтируют качели. Я спустился узнать, что происходит. Руководил процессом депутат Алексей Лысиков. На вопрос, почему у детей отнимают любимый аттракцион и что будет вместо него, он ответил, что объект в аварийном состоянии. Чтобы появилась замена, нужно "проголосовать" — за что или за кого, я так и не понял", — рассказывает РИА Новости житель Краснообска Алексей Дряхлов.

Процесс демонтажа он снял на камеру и опубликовал в соцсетях. "Думал, на этом все и закончится. Однако под постом начали выкладывать фотографии другие жители города. Выяснилось, что наши качели уже успели установить в СНТ "Тихие зори", где тот самый депутат — зампредседателя правления", — продолжает Дряхлов.

Татьяна Михтахова, опубликовавшая фото конструкции на новом месте, снабдила иллюстрации комментариями. "Теперь из этих "аварийных" качелей он сделал детскую площадку в "Тихих зорях"! Почему мы за свой счет покупаем, привозим и оборудуем качели на наших участках, а товарищ Лысиков за счет работников ЖКХ срезал, установил и доставил их к себе? Они же аварийные?! То есть дети в "Тихих зорях" будут подвергаться ежедневной опасности. А что он нам взамен поставит? Магазин? Парковку?" — возмущалась она.

Правда, другие горожане засомневались в том, что качели кто-то использует. "Каждый день хожу мимо этого дома. Никогда не видела там детей, никто не качался. Все гуляют на новой площадке. Почему ворчите?" — высказалась Вера Дьякова.

К вечеру следующего дня после инцидента администрация Краснообска у себя на сайте разъяснила, что ранее комиссия из представителей администрации, депутатов и других компетентных лиц признала оборудование на площадках непригодным к эксплуатации. К комментарию прилагались акты осмотра от 15 августа: "Находится в неудовлетворительном состоянии. Сиденья поломаны, цепи креплений практически перетерлись".

Однако у Дряхлова своя версия. "Документы сделаны задним числом. Незадолго до этого в этот же двор приезжали работники с техникой — тоже по указке Лысикова. Собирались закатать газон рядом с площадкой в асфальт под парковку. Жильцы быстро отреагировали: собрали более 500 подписей, пришли в администрацию и отстояли зеленую зону. Теперь же он пытается добиться своего: убрать игровую зону, чтобы проще было получить разрешения на строительство парковки или магазина", — объясняет местный житель.

© Фото : из личного архива Татьяны Мифтаховой Вскоре те же качели появились в СНТ "Тихие зори" © Фото : из личного архива Татьяны Мифтаховой Вскоре те же качели появились в СНТ "Тихие зори"

По его словам, объекты детского досуга сносят и в соседних дворах: "Раньше в районе в каждом из пяти дворов была площадка. Сейчас есть только одна. Остальные убрали либо полностью, либо частично, ничего не построив взамен".

После публикаций в СМИ районная прокуратура начала проверку законности действий работников и должностных лиц администрации поселка. "Мы запросили акты осмотра детской площадки. Проверка продолжается. При наличии оснований по ее итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Оперативно получить комментарий о дальнейшей судьбе качелей в администрации Краснообска РИА Новости не удалось. Однако жители поселка рассказали, что после шумихи их срезали и увезли на свалку.

Режимный объект

Порой, чтобы обезопасить детскую зону отдыха от порчи имущества, в ход идут кардинальные методы. Так, омичи удивились забору с колючей проволокой по периметру местного частного детсада. Фото забора попало в группу во "Вконтакте" "Омск Live" 24 августа. В комментариях подписчики окрестили объект "площадкой строгого режима".

Однако были и те, кто отнесся к подобному шагу с пониманием. "Это территория частного детского сада. Обнесли забором, чтобы не испортило местное быдло. Могут ведь сломать, изрисовать или просто намусорить — именно от этого защита. А вовсе не для того, чтобы дети не сбежали", — пояснила Юлия Батенева.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Детская площадка "строгого режима", или Защита от вандалов по-омски

На борьбу с вандалами сослались и в детском саду. "Подростки из соседней пятиэтажки-общежития часто перелезали через забор, пили, курили, разбрасывали стекла, воспитатели находили даже презервативы. Беседы с этими детьми и их родителями ни к чему не приводили. Ну не собаку же там оставлять. Забор стал крайней мерой", — заявила директор детского сада Ирина Бетлей.

По ее словам, родители, которые водят в сад своих детей, отреагировали положительно. "Сейчас все тихо и спокойно. Безобразия прекратились. Все рады", — сказала директор, добавив, что сама долго не решалась на такой шаг, но в июле после очередной порчи имущества все же пошла на это.

Тем не менее многим омичам идея показалась нелепой. "Только смотровой вышки не хватает", — иронизирует один из комментаторов в соцсети.

"Чинили на месте"

Летом уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова совместно с ОНФ (Общероссийским народным фронтом) инициировала по всей России акцию "Безопасность детства". Ставилась задача промониторить зоны отдыха для детей.

"При уполномоченных по правам ребенка в регионах мы сформировали рабочие группы, в которые вошли представители Совета отцов, "Молодежки ОНФ", общественных организаций, родительского сообщества, МЧС, МВД и других профильных ведомств. Они проверили тысячи площадок и других мест, где могут находиться дети. Не только сообщали о выявленных нарушениях, но и своими силами устраняли многие недостатки", — прокомментировала РИА Новости Кузнецова.

© Фото : предоставлено Молодежкой ОНФ в Курганской области Детская площадка в городе Петухово Курганской области © Фото : предоставлено Молодежкой ОНФ в Курганской области Детская площадка в городе Петухово Курганской области

Рейды продолжались два месяца — с 1 июля по 31 августа. Те или иные недоработки нашли во всех регионах. "В Курганской области мы осмотрели порядка двухсот площадок. Нарушения обнаружили на половине из них: отсутствие ограждений, торчащие прямо из асфальта штыри, сломанные качели или грибки — того гляди рухнут. По мере сил старались починить или демонтировать опасные конструкции на месте", — рассказывает РИА Новости координатор отделения "Молодежки ОНФ" в Курганской области Игорь Шугуров.

Информацию о нарушениях Шугуров вместе с единомышленниками публиковали в соцсетях и отправляли ответственным лицам. Некоторые недочеты исправили быстро. "К примеру, на одной площадке у качелей не было сиденья, вместо него торчали острые металлические штыри. Вскоре после рейда конструкцию покрасили, поставили сиденья, даже смазали", — проинформировала РИА Новости жительница курганского района Рябково Светлана Косенкова.

"Косяки" выявили и в Воронеже. "Я лично споткнулась о пенек на одной из площадок. Где-то была открыта трансформаторная будка, где-то из забора торчали железные прутья, валялись булыжники. На пришкольных территориях ситуация лучше — там за объектами следят", — рапортует Светлана Мишанова из "Молодежки ОНФ".

Участники акции из Мордовии, напротив, похвалили состояние площадок в регионе. "Особенно радует Саранск: много свежих игровых комплексов, мягкое покрытие, все как полагается. Нарушения, конечно, тоже были — о них написали в администрацию, обещали все исправить до 1 сентября", — уточняет активистка Анастасия Шишканова.

"После подведения итогов мы подготовим соответствующие предложения. Однако главный результат — сохраненные жизни и здоровье наших детей", — резюмировала Кузнецова.