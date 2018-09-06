В Подмосковье отремонтируют около 50 медучреждений

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Подмосковье по губернаторской программе отремонтируют 49 медучреждений до конца месяца.

До конца сентября планируется завершить капитальный ремонт в 49 медицинских учреждениях Московской области. Работы осуществляются в рамках программы губернатора "Здравоохранение Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Капитальный ремонт в 49 объектах здравоохранения Подмосковья на сумму почти 780 миллионов рублей завершится до конца сентября текущего года. Всего в 2018 году планируется проведение строительно-монтажных работ в 167 объектах здравоохранения на общую сумму около четырех миллиардов рублей", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, в ряде объектов будут проведены как внутренние, так и внешние ремонтные работы, в частности, будут заменены инженерные коммуникации и входные группы.

Дмитрий Марков напомнил, что в Московской области отремонтировали более 500 медицинских учреждений за последние четыре года.