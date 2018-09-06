Костин назвал пенсионные изменения в России целесообразными

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Изменения в российском пенсионном законодательстве экономически целесообразны и с учетом корректировок президента должны пройти успешно, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Во-первых, и президент высказался, это, конечно, с одной стороны, и вынужденная вещь, с другой стороны — экономически целесообразная. Экономически, наверное, с точки зрения того, что действительно люди стали жить дольше, люди стали жить здоровее", — сказал Костин в интервью "России 24"

"Президент сделал очень правильные поправки, он внес определенные изменения для женщин, это, наверное, будет справедливо. И другие ряд решений принял, которые, наверно, смягчают этот эффект. Видите, что население в принципе восприняло это достаточно спокойно. Ничего плохого в этом не вижу. Я думаю, что в принципе многие люди хотят больше работать, взять и научный сектор, государственный. Я думаю, что в этом плане реформа пройдет у нас достаточно успешно с теми корректировками, которые президент поручил", — заключил Костин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.