Темрезов: КЧР сохранит все региональные льготы для людей старшего поколения

ЧЕРКЕССК, 6 сен — РИА Новости. Карачаево-Черкесия сохранит все региональные доплаты и компенсации, установленные в регионе для людей старшего возраста, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"На сегодняшний день необходимо сохранить в полном объеме социальную поддержку граждан. Считаю недопустимым ухудшение их социального положения в связи с предстоящим повышением общеустановленного пенсионного возраста", — заявил Темрезов.

При этом он добавил, что региональные льготы и иные меры социальной поддержки будут назначаться человеку не при выходе на пенсию, а будут сохранены для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет. Также будут сохранены льготный проезд на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущества, все льготы по социальному и медобслуживанию.

"Для этого сегодня мы внесли поправки в Народное собрание КЧР и предложили депутатам принять их на первом же заседании — 20 сентября", —отметил глава КЧР.

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