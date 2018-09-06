ЕР внесла законопроект о передаче конфискованных средств в бюджет ПФР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла законопроект, предусматривающий передачу всего конфискованного имущества и денег в бюджет Пенсионного фонда РФ, сообщил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

"Отдельный законопроект, который внесён сегодня в Госдуму. Цель его — все средства, которые будут получены в результате судебных решений о конфискации имущества, денежные средства в результате коррупционных преступлений, хищений государственного имущества и подобного рода деяний будут направляться в Пенсионный фонд РФ на выплату страховых пенсий", — сказал Исаев.