Титов попросил исключить из федерального розыска несколько бизнесменов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в правоохранительные органы России с просьбой исключить из федерального розыска несколько бизнесменов из "лондонского списка".

"Мы сегодня имеем возможность, чтобы приехали пять человек у нас в последнем списке, которые все вопросы решили. Но мы пока придерживаем, потому что есть еще один вопрос", — сказал Титов журналистам.

Он пояснил, что эти бизнесмены могут в любой момент явиться к следователю и они не будут арестованы, поскольку они уже исключены из международного розыска, однако они по-прежнему остаются в федеральном розыске. Это означает, что при пересечении границы они будут задержаны и доставлены к следователю принудительно.

Титов отметил, что это "не совсем правильно". "Мы обратились в МВД и прокуратуру с просьбой обеспечить им нормальный проезд до следователя и для этого их надо вывести из федерального розыска. Надеемся, это в течение нескольких дней будет сделано", — уточнил он.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.