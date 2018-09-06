НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал Нижегородскую область значимым и важным для страны спортивным регионом в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.
"Нижегородская область — очень значимый и важный спортивный регион для страны. Олимпийский комитет обращает внимание на регионы, где эта работа ведется на высоком уровне: мы всегда можем рассчитывать на Нижегородскую область. Региональный олимпийский совет очень активен, и те программы, которые реализуются с вашей помощью, безусловно, должны быть сохранены", — заявил Поздняков.
В свою очередь Никитин отметил, что для Нижегородской области важно сотрудничество с Олимпийским комитетом России.
"У нас создан и успешно работает Центр спортивной подготовки. Этот центр осуществляет подготовку спортивного резерва для сборных команд страны, при поддержке федерального центра проводятся научно-практические семинары, направленные на повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта", — сказал глава региона.
"Нижегородцы любят спорт и с интересом отзываются на мероприятия, культивирующие здоровый образ жизни и олимпийское движение. Мы рассчитываем на продолжение долгосрочного сотрудничества с Олимпийским комитетом", — заявил Никитин.
Президент ОКР поздравил главу региона с успешным проведением чемпионата мира по футболу и отметил, что накопленный опыт должен быть востребован в будущем. В рамках встречи стороны обсудили перспективы организации других крупных международных событий в регионе.
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