НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал Нижегородскую область значимым и важным для страны спортивным регионом в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

Шестого сентября в Нижнем Новгороде состоялось координационное совещание руководителей олимпийских советов Приволжского федерального округа по обсуждению приоритетных направлений развития олимпийского движения в регионах ПФО, а также рабочая встреча президента ОКР с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Нижегородская область — очень значимый и важный спортивный регион для страны. Олимпийский комитет обращает внимание на регионы, где эта работа ведется на высоком уровне: мы всегда можем рассчитывать на Нижегородскую область. Региональный олимпийский совет очень активен, и те программы, которые реализуются с вашей помощью, безусловно, должны быть сохранены", — заявил Поздняков.

В свою очередь Никитин отметил, что для Нижегородской области важно сотрудничество с Олимпийским комитетом России.

"У нас создан и успешно работает Центр спортивной подготовки. Этот центр осуществляет подготовку спортивного резерва для сборных команд страны, при поддержке федерального центра проводятся научно-практические семинары, направленные на повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта", — сказал глава региона.

Он рассказал, что в Нижегородской области проводится много мероприятий, связанных с популяризацией олимпийских видов спорта, в то числе "Олимпийский день", "День ходьбы" и "День зимних видов спорта".

"Нижегородцы любят спорт и с интересом отзываются на мероприятия, культивирующие здоровый образ жизни и олимпийское движение. Мы рассчитываем на продолжение долгосрочного сотрудничества с Олимпийским комитетом", — заявил Никитин.

Президент ОКР поздравил главу региона с успешным проведением чемпионата мира по футболу и отметил, что накопленный опыт должен быть востребован в будущем. В рамках встречи стороны обсудили перспективы организации других крупных международных событий в регионе.

Другие новости региона читайте здесь >>