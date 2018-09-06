Степаненко просит менее половины семейного имущества, заявила адвокат

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Артистка Елена Степаненко просит менее половины семейного имущества, нажитого в браке с юмористом Евгением Петросяном, сообщила ее адвокат Елена Забралова.
"Моя доверительница просила менее половины выявленного имущества, но одна квартира занимает половину стоимости и перекрывает стоимость остального имущества. Она создавалась под музей Петросяна, там есть сцена. Теперь она ему не нужна и он хочет ее отдать. А зачем ей чужой музей, на какие деньги она должна его содержать", — сказала Забралова журналистам.
Она пояснила, что мировое соглашение артисты не смогли заключить, поскольку Петросян настаивал только на своих условиях. "Он считает, что мировое соглашение — это только его условия. Тогда мы подали заявление в суд, поскольку закон на ее стороне и суд ее защитит", — отметила адвокат.
Хамовнический суд Москвы в четверг рассматривал сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала.
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.