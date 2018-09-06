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Общество

Степаненко просит менее половины семейного имущества, заявила адвокат

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© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Александра СкобцоваВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Архивное фотоВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Александра Скобцова

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Артистка Елена Степаненко просит менее половины семейного имущества, нажитого в браке с юмористом Евгением Петросяном, сообщила ее адвокат Елена Забралова.

Елены Степаненко . Архивное фото
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна / Кристина Зарубина
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По ее словам, разногласия между супругами возникли именно по вопросу, какую половину этого имущества отдать Степаненко. Дело в том, что стоимость одной из квартир равна стоимости всего остального, но никому из супругов она не нужна, уточнила адвокат.

"Моя доверительница просила менее половины выявленного имущества, но одна квартира занимает половину стоимости и перекрывает стоимость остального имущества. Она создавалась под музей Петросяна, там есть сцена. Теперь она ему не нужна и он хочет ее отдать. А зачем ей чужой музей, на какие деньги она должна его содержать", — сказала Забралова журналистам.

Она пояснила, что мировое соглашение артисты не смогли заключить, поскольку Петросян настаивал только на своих условиях. "Он считает, что мировое соглашение — это только его условия. Тогда мы подали заявление в суд, поскольку закон на ее стороне и суд ее защитит", — отметила адвокат.

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна
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Стоимость всей недвижимости она указать не смогла, поскольку оценка не проводилась. Следующее заседание по иску состоится 11 сентября.

Хамовнический суд Москвы в четверг рассматривал сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

Это развод какой-то
© Виталий Подвицкий
Это развод какой-то
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