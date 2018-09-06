МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Артистка Елена Степаненко пожаловалась на травлю со стороны СМИ и представителя ее мужа Евгения Петросяна, сообщила ее адвокат Елена Забралова.

"Началась компания по полной дискредитации с помощью СМИ и представителя Евгения Вагановича. Она очень сожалеет, что происходит эта травля", — сказала адвокат.

Она напомнила, что ее доверительница за все время "не дала ни одного комментария, вела себя достойно, сохраняла его имидж и не сказала ни одного плохого слова".

Она призвала своего процессуального оппонента "думать, прежде чем делать заявления о несуществующих поклонниках и требованиях".

Хамовнический суд Москвы в четверг рассматривает сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Как стало известно ранее, представители Степаненко просят для нее большую часть совместно нажитого имущества. Как сообщил РИА Новости адвокат Степаненко Сергей Жорин, защита Петросяна просит поделить имущество поровну. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.