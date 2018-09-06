Минкультуры хочет ввести пошлину на временный вывоз культурных ценностей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство культуры РФ предлагает ввести фиксированную сумму госпошлины в 5 тысяч рублей за выдачу заключения на временный вывоз культурных ценностей за рубеж, заявила в четверг врио директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Ирина Пазенко.

"Предлагается ввести фиксированную государственную пошлину в размере 5 тысяч рублей за разрешение на вывоз культурных ценностей. На сегодняшний день от такой пошлины освобождены только государственные музеи, архивы и библиотеки", — сказала Пазенко на заседании общественного совета при Минкультуры.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "введение фиксированной суммы государственной пошлины… обусловлен необходимостью исключения коррупциогенного фактора при определении экспертами по культурным ценностям страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей, при котором размер страховой стоимости может быть как завышен, так и занижен".

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.