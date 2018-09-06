В Roshen прокомментировали ситуацию с просроченными конфетами в Крыму

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Кондитерская корпорация Roshen украинского президента Петра Порошенко не поставляет свою продукцию в Крым и допускает, что просроченные конфеты в магазины полуострова попали с Липецкой фабрики, которую закрыли еще в апреле 2017 года, сообщила в четверг пресс-служба корпорации.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в магазинах в Крыму продаются конфеты торговой марки Roshen с истекшим сроком годности. В частности, было опубликовано фото с конфетами "Клубника со сливками" на прилавке магазина, якобы поставленными в мае 2018 года.

"Уже длительное время корпорация Roshen не имеет никаких торговых связей с Крымом. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Корпорация не владеет достоверной информацией относительно происхождения конфет на фото, последняя партия карамели "Клубника со сливками" была выпущена в первом квартале 2017 года", — цитирует пресс-службу Roshen агентство "Укринформ".

В пресс-службе отмечают, что с того времени карамель "Клубника со сливками" не изготовляется. "Мы допускаем, что на территории Крымского полуострова реализуется продукция Липецкой фабрики, изготовленная в начале 2017 года, до остановки производства. С последней изготовленной партии карамели "Сливки с клубникой" в Крым могло попасть около 10 тонн этих конфет, срок пригодности такой продукции закончился весной 2018 года", — добавили в компании.

Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая не может найти покупателя в условиях конфликта на востоке Украины. После вступления в должность президента Порошенко передал управление корпорацией в "слепой" траст.