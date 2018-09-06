ОП проведет мониторинг инфраструктуры для детей с особенностями развития

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Общественная палата проведет в российских городах мониторинг инфраструктуры на предмет удобства для детей с особенностями развития, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
Она отметила, что ОП РФ предложила коллегам из регионов подключиться к этой работе, "чтобы составить реальную картину того, насколько современная городская инфраструктура соответствует запросам и потребностям особых детей".
По словам Зимовой, все объекты мониторинга проверят профильные эксперты и при условии их соответствия необходимым стандартам они будут нанесены на специальную интерактивную карту в интернете — "Карту возможностей особого ребенка".
"Карта возможностей особого ребенка" — общественный проект, реализуемый при поддержке Общественной палаты и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В настоящее время на сайте уже отобраны проверенные организации, специализирующиеся на детях с умственной отсталостью, глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, неврологическими расстройствами, ДЦП, синдромом Дауна, эпилепсией и другими особенностями.