Социальные пенсии в 2019 году планируют проиндексировать на 2,4%

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, в 2019 году – на 2,4%, ее размер составит 9 215 рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на проект бюджета ПФР.

"Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2019 году – на 2,4%. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей (104,2% к прожиточному минимуму пенсионера). В целях поддержания минимального уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров в бюджете Фонда предусмотрены расходы на федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте", — следует из проекта бюджета фонда.

В 2018 году размер социальной пенсии составляет 9052 рубля.