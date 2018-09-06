Конкурс "Арт Вижн" пройдет в рамках фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн" состоится в рамках московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 21 по 25 сентября на семи столичных площадках, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Оценивать конкурсные проекты участников будет авторитетное интернациональное жюри. Стать зрителем современного творческого состязания может любой желающий — по традиции вход на все фестивальные площадки свободный", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе напомнили, что за восемь лет существования "Арт Вижн" превратился в крупнейшее в своем роде международное событие. В этом году организаторы получили 148 заявок из 36 стран — впервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР. В финал прошли 35 работ из 16 стран — Болгарии, Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, России, Румынии, Финляндии, Франции, Чили, Швейцарии, Японии.

Номинанты на победу в "Арт Вижн Классик" продемонстрируют свои работы на Театральной площади - на фасадах сразу трех театров: Большого, Малого и Российского академического молодежного театра, а также на фасаде Большого Царицынского дворца.