Сенатор предложил предоставить волонтерам право бесплатного проезда

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов предлагает законодательно установить на федеральном уровне право для волонтеров бесплатного проезда в общественном транспорте и посещения музеев.

Как сообщил РИА Новости Кутепов, такое предложение содержится в его запросе на имя председателя оргкомитета по проведению в России года добровольца, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко.

"Речь идет о предоставлении права льготного посещения музеев и других подведомственных городу учреждений культуры и отдыха волонтерам при предъявлении ими волонтерских книжек, аналогично тем льготам, которые установлены для студентов при предъявлении ими студенческого билета, а также о предоставлении права бесплатного или льготного проезда на транспорте руководителям региональных волонтерских организаций по территории соответствующего региона", — пояснил сенатор.

По его словам, в запросе он поясняет, что в соответствии с действующим законодательством такие дополнительные льготы волонтерам могут быть предоставлены только федеральным, а не региональными законами.

По словам Кутепова, в письме он просит Кириенко "выразить мнение о целесообразности разработки законодательной инициативы, предусматривающей такие формы поддержки волонтерской деятельности органами государственной власти субъектов федерации".