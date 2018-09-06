Нижегородская область получит 50 млн рублей на развитие народных промыслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Нижегородская область получит грант в размере 50 миллионов рублей на развитие народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Грант предоставит министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Нижегородская область станет одним из главных пилотных регионов для реализации федерального проекта ТЕТРА. Проект предполагает развитие территорий традиционного бытования народных промыслов. Сначала в пилотных, а затем в остальных малых городах области, где есть народные промыслы, будут сформированы команды, которые возьмутся за развитие и продвижение НХП.

"Грант Минпромторга РФ в размере 50 миллионов рублей позволит многократно увеличить объемы поддержки народных художественных промыслов Нижегородской области. Такая сумма на поддержку этой отрасли региону выделяется впервые", — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, развитие народных художественных промыслов — одно из приоритетных направлений работы сразу в нескольких отраслях.

"Это и экономический эффект, и поддержка культурной сферы, и решение задач в образовании. Убеждён, что предприятия не должны поодиночке решать типовые проблемы. В этом деле вполне применим кластерный подход, и грант, полученный в рамках проекта ТЕТРА, позволит создать базу для оказания широких мер поддержки. Будем максимально активно привлекать предприятия сферы к реализации всех масштабных проектов, например, при благоустройстве или развитии исторических центров", — добавил Никитин.

В дальнейшем опыт Нижегородской области будет транслироваться на другие регионы России. Оператором работы по гранту станет региональный Фонд развития НХП.

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