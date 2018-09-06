На Сахалине сотни людей в разгар тайфуна направились за гребешком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Тайфун "Джеби" не напугал сотни охотников за сахалинским гребешком, которые в среду совершили настоящее паломничество на побережье залива Анива (южная часть острова), рассказал РИА Новости мэр Анивского района Артем Лазарев.
Управляющий делами Анивской администрации Алексей Баяндин тоже побывал на берегу и поделился впечатлениями.
"Многие приезжали на побережье семьями, нагруженные тарой под будущую добычу. Особенно люди рассчитывали на любимый гребешок. Но его волны приносили по паре штук. И только к вечеру "Джеби" немного расщедрился – самым настойчивым и удачливым удалось собрать ведро морских гребешков", — рассказал Баяндин.
В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечался ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение, закрыта паромная переправа.