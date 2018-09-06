На ВЭФ представят повторяющую контур Дальнего Востока экотропу

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября).

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября).

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Природу каждого региона Дальнего Востока покажут на экотропе, повторяющей контур ДФО, говорится в журнале ВЭФ-2018, подготовленном "Росконгрессом".

"Особый акцент выставки ("Улица Дальнего Востока" — ред.) сделан на сохранении уникальной экологии ДФО. Экотропа, повторяющая контур Дальневосточного федерального округа, познакомит гостей с природой каждого субъекта. Недоступные природные красоты можно будет увидеть в панорамном 3-D кинотеатре", — говорится в журнале.

На выставке "Улица Дальнего Востока" будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока. С 11 по 13 сентября площадка будет работать для участников и гостей ВЭФ, а 15 и 16 сентября — для всех желающих.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.