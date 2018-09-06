МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь певицы Юлии Самойловой, которая ранее заявила о готовности уехать из России, отказалась комментировать это сообщение.

Ранее Самойлова, представившая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, опубликовала на странице Instagram видео, где заявила о своей готовности эмигрировать из РФ в Европу. Артистка также выложила фото из аэропорта. В комментариях под видео появилось множество негативных комментариев подписчиков певицы.

"Юлия пока не комментирует, информация будет в 16.00", — сказала РИА Новости пресс-секретарь певицы Мила Соловьева. Она также отказалась уточнить, куда направилась Самойлова.

"Евровидение" в 2018 году впервые проходило в Португалии. Победу в международном песенном конкурсе одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. Самойлова представляла Россию с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса. Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидение" в Украину, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.