Лагутенко не нашел подходящий "дальневосточный гектар" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко не нашел подходящий "дальневосточный гектар" у моря на юге Приморья, говорится в журнале ВЭФ-2018, подготовленном "Росконгрессом".

"Пытался найти местечко у моря на юге Приморья на онлайн-ресурсах. Причем одним из первых после запуска программы. Но, увы, безуспешно. То ли система несовершенная, то ли все разобрали до нас. А так разводил бы на пенсии морской черенок, наверное. Создал бы творческую резиденцию для музыкантов и художников. Или дата-центр вкупе с музыкальным фестивалем", — рассказал в интервью Лагутенко.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.