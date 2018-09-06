Более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно в честь Дня города

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить 81 столичный музей и выставочный зал в дни празднования 871-летия города 8 и 9 сентября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В дни празднования 871-летия Москвы 8 и 9 сентября жители и гости столицы смогут бесплатно посетить 81 музей и выставочный зал. Это Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, усадьба "Коломенское" и многие другие", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора агентства "Мосгортур" Василия Овчинникова, которые приводятся на сайте, для посещения любого из городских музеев нужно получить бесплатный билет в кассе, никаких документов для этого не потребуется. "Предварительная регистрация тоже не нужна, но на некоторые выставки необходимо записаться заранее", — отметил он.

Некоторые площадки подготовили к празднику специальные выставки и экскурсии, посвященные городу. В Музее Москвы пройдет уличная выставка "Московские меценаты и благотворители", в музее Паустовского — экскурсия "Москвич по рождению", а в музее Маяковского в День города проведут виртуальный тур по центру города.

Кроме этого, для жителей и гостей столицы в честь Дня города организуют бесплатные экскурсии. В рамках проекта "Москва экскурсионная" пройдут 150 познавательных прогулок, где участники узнают об истории Москвы и ее самых интересных местах. Например, горожан "проведут по булгаковским местам и Большому Каретному переулку, где прошли молодые годы поэта Владимира Высоцкого".