Калинин: люди предпенсионного возраста должны быть выгодны работодателям

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Снижение отчислений в Пенсионный фонд РФ с 22 до 10% для сотрудников предпенсионного возраста может стать эффективным стимулом для работодателей сохранять за ними рабочие места. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, комментируя итоги рабочего совещания, посвященного обсуждению и выработке предложений предпринимателей об изменении пенсионного законодательства.

"Именно такая мера сейчас действует в отношении высоких зарплат, поэтому мы считаем, что ее можно применить и в отношении сотрудников, которым осталось до пенсии пять лет. Это будет выгоднее для работодателей, чем искать более молодого сотрудника, у которого, возможно, окажется более низкой квалификация", — отметил он.

Еще одной мерой экономического стимулирования работодателей, по мнению Александра Калинина, может стать преимущество при участии в государственных и муниципальных закупках для предприятий, где работает большое количество сотрудников предпенсионного возраста.

"Мы предлагаем, чтобы при участии в государственных и муниципальных закупках такие предприятия получали дополнительные баллы. Учитывая объемы закупок, которые осуществляются государственными и негосударственными компаниями, это значительные деньги, за которые борется любое предприятие малого, среднего или крупного бизнеса", — заявил Калинин и предложил распространить такой стимул и на государственные корпорации.

Также, по его словам, предприниматели поддерживают выдвинутое президентом России Владимиром Путиным предложение о необходимости выделения сотрудникам предпенсионного возраста двух дней на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

"Мы за то, чтобы оплачивать два дня диспансеризации сотрудникам, но хотим, чтобы эта диспансеризация была качественной и гарантировала выявление профессиональных или других заболеваний в начальных стадиях", — пояснил Александр Калинин.

Говоря о профессиональной переподготовке сотрудников предпенсионного возраста, Калинин отметил, что бизнес должен активно участвовать в аккредитации, выборе и разработке таких программ.

"Работодатели понимают, какие профессии им нужны, особенно это касается рабочих специальностей. Предприниматели должны четко сказать, что им нужно, в каких случаях они готовы отпускать сотрудников на переподготовку", — отметил Калинин.