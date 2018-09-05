В Подмосковье по губернаторской программе установили 170 детских площадок

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. До конца года их количество увеличится до 230.

На территории Подмосковья по губернаторской программе с начала 2018 года было установлено 170 детских площадок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.

"В 2018 году в результате комплексного благоустройства подмосковных дворов только по программе губернатора уже установлено 170 новых детских площадок, а до конца этого года их всего будет 230", — отметила глава Госадмтехнадзора региона.

Витушева добавила, что до конца 2018 года будет установлено еще 1,2 тысячи детских площадок по муниципальной программе.

"С 2015 года у нас детская игровая инфраструктура обновилась в Подмосковье на 5,5 тысячи современных детских игровых площадок", — сказала Татьяна Витушева.

По программе губернатора Подмосковья в регионе с 2014 по 2017 годы было установлено более 520 игровых комплексов.