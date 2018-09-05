В Подмосковье отремонтируют 26 медучреждений

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В 2019 году на севере Подмосковья отремонтируют 26 медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал "360".

Комитет Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел выездное заседание в Химках. В ходе встречи обсудили выполнение госпрограммы "Здравоохранение Подмосковья" в медицинском округе №7. Также парламентарии осмотрели Химкинскую центральную клиническую больницу.

Медокруг включает в себя Клин, Солнечногорск, Талдом, Дмитров, Дубну, Долгопрудный, Химки и Лобню. На его территории проживает миллион человек в 781 населенном пункте. В округе расположены 32 лечебно-профилактических учреждения, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 многопрофильных больниц, 11 специализированных учреждений здравоохранения и семь самостоятельных поликлиник. Кроме того, там проживают 118 тысяч жителей, которым полагаются льготные лекарства. Приобрести их можно в 32 аптечных пунктах. В 2018 году отпустили 360 тысяч упаковок общей стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

В следующем году планируют отремонтировать 29 медучреждений в округе, на это выделят 1,1 миллиарда рублей. В 2017-2018 годах провели ремонт в 42 объектах, общая сумма составила 575,9 миллиона рублей. Также к 2021 году на севере Московской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов.