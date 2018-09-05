В Подмосковье более двух тысяч врачей получают "губернаторскую доплату"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Подмосковные медики получают надбавку до 32 тысяч рублей ежемесячно.

Губернаторскую доплату в размере до 32 тысяч рублей получают каждый месяц подмосковные медики. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову.Доплату для медиков первичного звена ввели с апреля 2018 года. Это участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики. Для получения такой прибавки специалист должен соответствовать некоторым критериям.

"Врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослых и, в случае с педиатрами, 800 детей. Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, иметь низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб и другие", — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он уточнил, что прибавка увеличила заработок врачей и привлекает новых специалистов в медучреждения области.

Также в Подмосковье работает подпрограмма "Социальная ипотека", обеспечивающая жильем медиков, и федеральная программа "Земский доктор", привлекающая специалистов к карьере вне города.