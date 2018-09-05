Миронов призвал повысить студенческие стипендии до прожиточного минимума

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что необходимо приравнять студенческие стипендии к прожиточному минимуму.

"Уровень стипендий должен быть совершенно другой. В программе нашей партии есть требование повысить стипендии до уровня прожиточного минимума. 11 тысяч (рублей) хотя бы", — передает слова Миронова его пресс- служба.

Парламентарий добавил, что размер студенческих стипендий не покрывает даже минимальные расходы.