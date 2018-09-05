Школьники из России взяли четыре медали на олимпиаде по информатике

Российская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали на 29-й Международной олимпиаде по информатике

Российская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали на 29-й Международной олимпиаде по информатике

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Две золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на международной олимпиаде по информатике, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Пятого сентября стали известны результаты 29-й Международной олимпиады по информатике (International Olympiad in Informatics – IOI), которая проходила в Цукубе (Япония). Российская сборная в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали. Всего за призовые места на IOI-2018 состязались более 900 школьников из 85 стран мира", — говорится в релизе.

Отмечается, что золотые медали завоевали Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан и Владимир Романов из Москвы, серебряные – Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга и Егор Лифарь из Москвы.

Министр просвещения Ольга Васильева поздравила участников сборной и их наставников.

"Когда цифровизация проникает во все сферы жизни человека, виртуозное владение навыками программирования имеет важнейшее значение… Важно, что ребята, не забывая про традиционное обучение, активно развиваются в той области, которая реально формирует наше будущее… Может быть, именно сегодняшние победители олимпиады станут авторами тех прорывов, которые определят развитие страны в самых разных сферах. Еще раз поздравляю ребят и их наставников и желаю им дальнейших успехов", – сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. По правилам в команде должно быть не больше четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. В России команда формируется по итогам Всероссийской олимпиады по информатике и учебно-тренировочных сборов.

Состязание проходит в два тура. На каждый тур отводится пять часов. За это время нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Итоги соревнования подводятся в формате индивидуального зачета.

В 2017 году сборная российских школьников в составе четырех человек завоевала одну золотую и три серебряные медали.