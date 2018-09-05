Москалькова посетит СИЗО "Лефортово" в день выборов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в единый день голосования 9 сентября посетит СИЗО "Лефортово" и другие избирательные участки, чтобы проверить, соблюдаются ли там электоральные права граждан, а сотрудники аппарата побывают в "Матросской Тишине", сообщает пресс-служба омбудсм6ена.

"В день выборов сотрудники аппарата посетят СИЗО № 1 "Матросская Тишина", СИЗО № 5, ИВС УВД по СВАО г. Москвы, ИВС УВД по ВАО г. Москвы… Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует посетить несколько УИК, СИЗО "Лефортово" и ряд других учреждений, в которых пройдет голосование", — заявили в пресс-службе Москальковой.

По сообщению пресс-службы, в тот же день Москалькова подведет итоги проверки законности избирательного процесса на заседании ЦИК России.