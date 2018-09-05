"Газпром-медиа" надеется на мировое соглашение с "Яндексом"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. "Газпром-медиа" надеется, что достигнет с Яндексом мирового соглашения в рамках судебного процесса о пиратском контенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.

"Мы находимся в процессе переговоров и надеемся, что достигнем мирового соглашения в рамках судебного процесса", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, подача исков о защите прав на контент "происходит в сроки, предусмотренные законом, иначе решение суда по предварительным обеспечительным мерам будет отменено", а Яндекс, в свою очередь, "подал жалобу на решение суда об удалении ссылок на пиратский контент телеканалов "Газпром-медиа".

Ранее в среду в пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости сообщили, что четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и мультсериала "Осторожно, земляне". Ранее Мосгорсуд принял такие меры в отношении этих сериалов, но на временной основе, пока идет разбирательство в суде.

Решение суда о временной блокировке пиратского контента интернет-компания уже обжаловала в понедельник. С другой стороны, чтобы самому не попасть под блокировку, "Яндекс" решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальное видео, поскольку поисковик не в состоянии отличить его от пиратского.