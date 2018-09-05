В Минкультуры заявили, что готовы к диалогу с прокатчиками фильмов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова в связи с историей о выдаче прокатного удостоверения фильму "Похищенные сокровища Европы" заявила, что готова к решению сложных профессиональных вопросов, и дверь ее кабинета открыта для кинематографистов.

Ранее прокатчики документального фильма "Похищенные сокровища Европы" написали в соцсетях, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения. В департаменте кинематографии Минкультуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство может выдать прокатное удостоверение в кратчайший срок и не отказывало фильму в документе, а взяло время для дополнительной экспертизы, так как в картине присутствует свастика. Согласно ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", существует запрет на публичное демонстрирование нацистской символики. Позднее в среду в пресс-службе Минкультуры сообщили, что прокатное удостоверение выдано.

"В первую очередь, я бы хотела обратить внимание на то, что приходится комментировать посты в фейсбуке, учитывая, что дверь моего кабинета открыта, и я бы с удовольствием для начала познакомилась с представителями компании "Невафильм" и решила бы эту проблему в течение получаса", — приводит слова Любимовой пресс-служба ведомства.

Любимова также выразила уверенность, что "благодаря публикациям в СМИ и ряду комментариев в соцсетях фильм увидит большее количество зрителей".