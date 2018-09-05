В МЭР заявили о достижении исторического минимума по безработице в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в РФ в августе текущего года достиг исторического минимума за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года, говорится в докладе "Картина экономики" за август, подготовленном Минэкономразвития.

"По состоянию на 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,420 тысячи человек относительно 8 августа и составила 684,760 тысячи человек (-0,4%). Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя – с 1991 года", — отмечает министерство.

По данным государственных служб занятости, среднее количество претендентов на вакансию (коэффициент напряженности) остается на рекордно низких уровнях после двух лет непрерывного снижения, говорится в докладе.

Министерство отмечает, что на рынке труда третий месяц подряд продолжается сокращение численности занятых — на 57,1 тысячи человек в июле и на 170,5 тысячи человек в мае–июле. Численность безработных в июле несколько выросла — на 12,7 тысячи человек, однако в целом за три месяца изменилась незначительно, увеличившись на 12 тысяч человек. "В условиях продолжающегося роста экономики указанные тенденции свидетельствуют о том, что потенциал перераспределения рабочей силы между занятыми и безработными практически исчерпан, и наращивание выпуска происходит главным образом за счет повышения производительности труда", — поясняет Минэкономразвития.

Номинальный рост зарплат в июне замедлился до 9,7 % в годовом выражении с 10,2 % месяцем ранее, главным образом за счет социального сектора, где годовые темпы роста оплаты труда снизились до 15,9% в годовом выражении с 19,2% в мае. "Волатильность годовой динамики заработных плат в социальном секторе обусловлена особенностями выполнения целевых ориентиров по среднегодовому уровню оплаты труда, установленных указами президента РФ для отдельных категорий работников бюджетной сферы. Из-за более равномерного, чем в прошлые годы, распределения выплат по месяцам оплата труда указанных работников в этом году не имеет обычной сезонности, что ведет к колебаниям ее годовых темпов роста", — говорится в документе.

В то же время во внебюджетном секторе рост номинальных зарплат сохранился практически на уровне предыдущего месяца – 9,1 % в годовом выражении в июне после 9,2 % в мае. В июле, по оценке Росстата, рост заработной платы составил 10,7 % год к году в номинальном выражении и 8% – в реальном, отмечается в докладе.